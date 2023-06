SVB Financial Group est une société holding financière organisée autour de 4 pôles d'activités : - banque commerciale (87,6% des revenus) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés à destination des clients commerciaux opérant essentiellement dans les secteurs de la technologie, de la santé et de la science de la vie, de l'énergie, du capital-investissement et de la production de vin ; - capital-investissement (5,8%) ; - banque privée (2,8%) : notamment gestion de fonds ; - autres (3,8%).

Secteur Banques