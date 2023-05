SVB Financial se bat contre la FDIC au sujet de remboursements d'impôts saisis

La FDIC avait déjà demandé au juge du tribunal des faillites chargé de l'affaire de créer un compte séquestre pour conserver tous les remboursements d'impôts pendant que l'organisme de réglementation détermine s'ils appartiennent à la banque saisie ou à SVB Financial.

SVB Financial a déclaré dans un document déposé jeudi au tribunal de Manhattan que la FDIC avait agi avant d'attendre l'ordonnance du tribunal, interceptant cinq chèques d'un montant total de 10 millions de dollars et revendiquant 219 millions de dollars de remboursements d'impôts qui devraient provenir des autorités fédérales, des États et des collectivités locales.

SVB Financial a demandé au tribunal d'empêcher la FDIC d'interférer avec ses droits de propriété, déclarant que son "autoritarisme maladroit ne devrait pas être autorisé à continuer".

La FDIC s'est refusée à tout commentaire.

La FDIC a pris le contrôle de la Silicon Valley Bank le 10 mars, après que les déposants se sont précipités pour retirer leur argent lors d'une ruée sur les banques qui a également entraîné la chute de la Signature Bank et réduit de plus de moitié la valeur de marché de plusieurs autres créanciers régionaux américains.

Lors de la prise de contrôle, la FDIC a également saisi environ 2 milliards de dollars sur les propres comptes de SVB Financial à la banque, ce qui a ralenti les progrès de SVB Financial dans le cadre d'une procédure de faillite visant à vendre les actifs restants, tels que ses investissements en capital-risque.

SVB Financial a déclaré qu'elle pourrait être contrainte de contracter un prêt de faillite "à grands frais" parce qu'elle n'a pas suffisamment de liquidités pour vendre ses actifs de manière ordonnée.

La FDIC a déclaré qu'elle était légalement en mesure de conserver les fonds saisis pendant qu'elle détermine le montant de la contribution de SVB Financial aux coûts de reprise de la banque. Jeudi, la FDIC a estimé que la faillite de la banque avait porté un coup de 16 milliards de dollars à son fonds d'assurance.

SVB Financial a fait valoir que la FDIC ne pouvait pas être autorisée à saisir des actifs sans indiquer exactement ce qu'elle pense que SVB Financial doit et pourquoi.