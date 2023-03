Vue d'ensemble : Les Etats-Unis interviennent pour soutenir les dépôts de la SVB et enrayer les retombées financières

ALVIN TAN, CHEF DE LA STRATÉGIE DE CHANGE POUR L'ASIE, RBC MARCHÉS DES CAPITAUX, SINGAPOUR : "Les marchés restent perturbés par la faillite de SVB. Les régulateurs américains et britanniques sont intervenus pour limiter les retombées. "Les turbulences du marché provoquées par la SVB ont bouleversé les attentes croissantes du marché concernant la trajectoire des taux de la Fed. L'IPC américain est attendu mardi, ce qui ajoute à l'incertitude concernant la réunion du FOMC (Fed) de la semaine prochaine, le marché s'éloignant de l'attente d'une hausse de 50 points de base. La situation évolue, mais la volatilité devrait rester élevée dans les prochains jours.

ANTHONY SAGLIMBENE, CHIEF MARKET STRATEGIST, AMERIPRISE FINANCIAL, TROY, MICHIGAN : "Il était impératif que les régulateurs interviennent et agissent de manière décisive avant que les marchés du monde entier n'ouvrent pour la semaine. Le fait que les déposants de SVB et de Signature Bank seront indemnisés est essentiel pour maintenir la confiance dans le système financier et devrait contribuer à endiguer les craintes de contagion cette semaine. Toutefois, Mme Yellen a clairement indiqué aujourd'hui que le gouvernement ne renflouerait pas les actionnaires des banques et certains créanciers non garantis, ce qui devrait réjouir les contribuables. "En outre, la facilité avec laquelle la Fed propose des prêts aux banques susceptibles de rencontrer des problèmes similaires à ceux de SVB devrait également contribuer grandement à soutenir les déposants et à sauvegarder le système financier."

STEVE SOSNICK, STRATEGISTE EN CHEF, INTERACTIVE BROKERS, GREENWICH, CONNECTICUT "Les mesures prises par les régulateurs devraient contribuer à apaiser les inquiétudes concernant les dépôts et la capacité des clients à faire face à leurs obligations salariales et autres. "C'est certainement un soulagement à court terme, et nous pourrons nous inquiéter plus tard de l'aléa moral et du laxisme de la réglementation. "Mais il est trop tôt pour donner le feu vert. Les détenteurs d'actions et d'obligations de SVB et de Signature sont probablement anéantis. C'est beaucoup d'argent qui s'est simplement évaporé, ce qui doit faire du mal à quelqu'un. Cela ne dissipera pas complètement les inquiétudes concernant les autres banques qui pourraient être en difficulté. "Pour résumer, c'est une bonne nouvelle pour les déposants et les marchés à court terme, mais je ne pense pas que nous soyons totalement sortis d'affaire. Mais cela signifie aussi que 50 points de base (une éventuelle hausse des taux d'intérêt de la Fed) ne sont plus à l'ordre du jour".

CAROL KONG, STRATÈGE EN DEVISES, COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA. "Les marchés des devises sont encore en train de digérer toutes les nouvelles liées à l'effondrement de SVB. Les mesures annoncées ce matin semblent avoir calmé les marchés pour l'instant et nous observons une certaine reprise des devises à risque. Compte tenu de toutes les mesures prises par les autorités, les marchés devraient être plus calmes au moins en temps utile, mais si les inquiétudes concernant les banques régionales, nous pourrions facilement voir le dollar et le yen japonais se redresser à nouveau. "Du point de vue du FOMC, sa préoccupation reste l'inflation et celle-ci n'a pas vraiment décéléré. L'IPC de demain continuera à montrer que l'inflation reste élevée. Compte tenu de ce qui s'est passé dans le système financier américain, une hausse de 25 points de base est plus probable qu'une hausse de 50 points de base."

MATHAN SOMASUNDARAM, FOUNDER, DEEP DATA ANALYTICS, SYDNEY : "Même s'ils les renflouent, cela revient à dire que la plupart de ces banques présentent un risque beaucoup plus élevé que ce que la plupart des gens pensaient. En ce qui concerne la possibilité de modifier la trajectoire de resserrement des taux de la Réserve fédérale, il a déclaré : "Avant que ces banques ne s'effondrent, vous pouvez vous attendre à ce qu'elles s'effondrent : "Avant l'effondrement de ces banques, on aurait pu penser qu'une hausse de 50 points de base était envisageable. Ces banques qui s'effondrent changent-elles la donne ? Je ne le pense pas. En fin de compte, l'idée même de ce que faisait la Fed allait finir par casser les choses. "Le fait qu'au premier signe de rupture, tout le monde crie au sauvetage est un peu prématuré. La Fed ne peut pas procéder à des renflouements, à des réductions de taux ou à tout autre type d'intervention tant qu'elle n'a pas réussi à réduire l'inflation.

JUN BEI LIU, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, TRIBECA INVESTMENT PARTNERS, SYDNEY : "Il s'agit d'un échec important qui a clairement inquiété les investisseurs, mais nous pensons qu'il s'agit d'un problème très spécifique à une entreprise et d'une exposition à l'extrémité pointue (des marchés). Il ne s'agit pas d'un problème systémique, du moins à ce stade. Si la Fed protège les déposants, cela ne va probablement pas au-delà de ce qui se passe dans les entreprises directement concernées.

KARL SCHAMOTTA, STRATÉGISTE DE MARCHÉ EN CHEF, CORPAY, TORONTO : "Nous pensons que les mesures prises par la Fed, le Trésor et la FDIC vont briser de manière décisive le cercle vicieux psychologique dans le secteur bancaire régional - et devraient contribuer à réduire à néant la probabilité d'un resserrement du financement sur les marchés mondiaux. Mais, qu'il soit juste ou non, cet épisode contribuera à accroître les niveaux de volatilité de fond, les investisseurs surveillant attentivement l'apparition d'autres fissures à mesure que le resserrement de la politique de la Fed se poursuivra. "Les anticipations de taux terminaux devraient rester en dessous des sommets atteints lors du témoignage de Powell mardi dernier, avec une approche plus prudente probable à la suite de cet effondrement."

SHANE OLIVER, CHEF DE LA STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT, AMP CAPITAL, SYDNEY : "Il y aura beaucoup de va-et-vient sur le marché dans les prochains temps pour voir si les mesures fonctionnent. Le marché est encore très nerveux et il faudra du temps pour que les choses se mettent en place. "Il semble que les investisseurs soient à cran, pensant que si cette banque est en difficulté, d'autres le seront peut-être aussi. S'il s'agit d'une tempête dans une tasse de thé et que tout est terminé dans une semaine, la Fed reviendra la semaine prochaine à son rôle habituel, qui consiste à examiner les données et à envisager une augmentation des taux de 25 ou 50 points de base. S'il y a encore des réverbérations, il sera difficile de procéder à une hausse de 50 points de base, même si les chiffres de l'IPC et des ventes au détail le justifient".

NICOLAS VERON, SENIOR FELLOW, THE PETERSON INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ECONOMICS, WASHINGTON : "Il s'agit d'un renflouement et d'un changement majeur de la manière dont le système américain a été construit et de ses incitations. Le coût sera répercuté sur tous ceux qui utilisent les services bancaires. Il est possible que le problème réside dans le fait que les dépôts n'ont jamais évolué aussi rapidement et que c'est ce qui a motivé cette décision - les sorties de fonds de la SVB étaient sans équivalent. Si tous les dépôts bancaires sont désormais assurés, pourquoi avez-vous besoin de banques ? Cela pourrait alimenter le débat sur les monnaies numériques des banques centrales".

ÉCONOMISTES DE CAPITAL ECONOMICS : "Ce sont des mesures fortes. En particulier, le passage à l'acceptation de garanties au pair plutôt qu'à l'évaluation au marché signifie que les banques qui ont accumulé plus de 600 milliards de dollars de pertes latentes sur leurs portefeuilles de titres du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires détenus jusqu'à l'échéance - et qui n'ont pas couvert le risque de taux d'intérêt - devraient être en mesure de traverser la tempête. "Rationnellement, cela devrait suffire à empêcher toute contagion de se propager et de faire tomber d'autres banques, ce qui peut se produire en un clin d'œil à l'ère numérique. Mais la contagion a toujours été une question de peur irrationnelle, et nous insistons donc sur le fait qu'il n'y a aucune garantie que cela fonctionnera.

HOWARD NEEDLE, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE À WELLESLEY ASSET MANAGEMENT, NEW YORK : "À court terme, un renflouement devrait réduire la panique, mais à plus long terme, cela ne peut pas être une bonne chose pour les grandes banques centrales qui seront confrontées à une concurrence plus rude de la part des banques régionales, enhardies par le soutien de la Fed, car elles peuvent maintenant agir de manière plus agressive pour gagner et conserver des clients ou des dépôts."

JON SAKODA, FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ DE CAPITAL-RISQUE PRÉCOCE DECIBEL PARTNERS, SAN FRANCISCO : "Il s'agit d'une étape importante dans le rétablissement de la confiance dans la communauté des startups. Avant cette décision, de nombreuses startups prévoyaient des mesures d'urgence qui auraient probablement conduit à de nouveaux licenciements et à la mise à pied d'employés. Les mesures prises par le gouvernement ont apporté la certitude nécessaire que tout le monde pourra payer les salaires lundi.

MICHAEL PURVES, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TALLBACKEN CAPITAL ADVISORS : "Ce à quoi les investisseurs doivent s'attendre à partir de demain, c'est que nous allons devoir faire face à un risque événementiel important. D'autres banques régionales continueront de susciter des interrogations. "Dans un tel scénario, il est difficile de ne pas s'attendre à une très forte volatilité des taux. Si cela se produit, il est vraiment difficile de penser que nous aurons une reprise des actions."

GREG MCBRIDE, ANALYSTE FINANCIER EN CHEF, BANKRATE : "Si la Fed a beaucoup parlé l'année dernière, jusqu'à aujourd'hui, c'était dans le contexte de la politique monétaire. Mais aujourd'hui, la Fed agit dans le cadre d'un rôle encore plus important, celui de créancier en dernier ressort, pour s'assurer que les banques et les coopératives de crédit ont accès à toutes les liquidités dont elles ont besoin sans avoir à vendre des actifs de haute qualité qui pourraient se négocier à un prix inférieur à leur valeur nominale en raison de la forte augmentation des taux d'intérêt. "Le sort des actifs de la Silicon Valley Bank reste à déterminer. On ne sait pas encore si un ou plusieurs acheteurs se manifesteront."