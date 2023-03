Yellen, prise entre les marchés financiers et le Congrès américain, ne satisfait ni les uns ni les autres

C'est ce que le Trésor et les régulateurs ont fait au plus profond de la crise financière mondiale de 2008, mais les réformes réglementaires de 2010 ont nécessité une approbation simplifiée de la part du Congrès.

Après l'engagement rapide du gouvernement de garantir les dépôts non assurés des banques Silicon Valley Bank et Signature Bank, en faillite, lorsqu'il a été estimé qu'elles menaçaient de faire l'objet de retraits massifs ce mois-ci, les banquiers et les acteurs du marché ont été obsédés par la question de savoir si tous les dépôts bancaires américains sont désormais effectivement garantis par Washington.

Les banquiers ont fait valoir qu'une garantie universelle était nécessaire pour empêcher les dépôts de fuir vers de grandes banques considérées comme "trop grandes pour faire faillite" jusqu'à ce que la crise bancaire actuelle s'atténue.

Mme Yellen est le visage du gouvernement américain sur cette question, et ses commentaires publics ont poussé les marchés sur des montagnes russes, avec des réponses apparemment contradictoires.

Par ailleurs, les républicains purs et durs s'opposent à toute augmentation du plafond d'assurance de la Federal Deposit Insurance Corp, qui est actuellement de 250 000 dollars.

Sans l'autorisation du Congrès, la plupart des mesures que Mme Yellen peut prendre pour calmer les marchés et protéger les dépôts s'apparentent aux mesures prises à l'égard de la SVB et de la Signature Bank, à savoir des évaluations au cas par cas visant à déterminer si la faillite d'une banque risque d'avoir des répercussions.

Le 16 mars, Mme Yellen a expliqué au Sénat américain qu'il n'y aurait pas de garantie pour les dépôts dans les banques qui ne sont pas considérées comme une menace systémique, ce qui a effrayé les banques locales. Mais les remarques qu'elle a formulées mardi lors d'une conférence bancaire, selon lesquelles des mesures similaires à la garantie de la SVB "pourraient être justifiées si les petites institutions subissaient des retraits massifs", les ont réjouies.

Mercredi, le sénateur républicain Bill Hagerty a interrogé Mme Yellen au sujet d'informations selon lesquelles des fonctionnaires américains auraient envisagé des options pour protéger les dépôts sans l'approbation du Congrès : "Madame la secrétaire d'État, l'approbation du Congrès est-elle nécessaire pour garantir que chaque dépôt de plus de 250 000 dollars dans chaque banque assurée par la FDIC dans le pays soit garanti ?

Mme Yellen a répondu qu'elle n'envisageait pas une telle mesure et qu'elle examinait les risques bancaires au cas par cas, en ajoutant : "Je n'ai pas envisagé ou discuté de quoi que ce soit : "Je n'ai pas envisagé ou discuté de quoi que ce soit en rapport avec une assurance globale ou une garantie des dépôts.

Ces remarques, qui interviennent après que la Réserve fédérale a relevé ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage, ont contribué à une nouvelle chute des actions de la First Republic Bank, en difficulté, selon les analystes.

LE MARCHÉ FACE AUX RÉALITÉS POLITIQUES

Les commentaires ont rapidement suscité des critiques de la part des investisseurs, notamment de Bill Ackman, qui n'a cessé de mettre en garde contre les conséquences désastreuses pour les petites banques américaines si le gouvernement n'offre pas une garantie plus importante, et qui s'est empressé de critiquer Mme Yellen.

"Je serais surpris que les sorties de dépôts ne s'accélèrent pas immédiatement. Une garantie temporaire des dépôts à l'échelle du système est nécessaire pour arrêter l'hémorragie", a déclaré M. Ackman sur Twitter après le témoignage de Mme Yellen devant une commission sénatoriale mercredi.

Mais ces exigences du marché ne tiennent pas compte de la réalité politique à laquelle l'administration Biden est confrontée, selon les experts en réglementation.

"Cela ne peut pas se faire par décret", a déclaré Andrew Levin, professeur d'économie au Dartmouth College et ancien fonctionnaire de la Fed. Il ajoute que passer par le Congrès est "politiquement infaisable".

Si l'on fait abstraction de l'autorité du Congrès, la question n'est pas d'actualité dans la plupart des administrations américaines, selon certaines sources. L'idée a été évoquée lors d'une séance de réflexion officielle après l'effondrement de SVB le 10 mars, mais des sources ont déclaré à Reuters qu'elle n'avait jamais été sérieusement envisagée.

Mme Yellen doit témoigner jeudi devant la sous-commission des services financiers et des administrations publiques de la Chambre des représentants des États-Unis.