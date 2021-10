Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA : Bon timing pour anticiper un changement de tendance 26/10/2021 | 08:47 Tommy Douziech 26/10/2021 | 08:47 achat En cours

Cours d'entrée : 137.9SEK | Objectif : 167SEK | Stop : 129SEK | Potentiel : 21.1% Le timing technique apparaît intéressant pour se positionner à l'achat sur le titre Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA et anticiper ainsi un retournement de tendance.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 167 SEK. Synthèse Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les révisions de BNA ont été fortement revues à la hausse au cours des 4 derniers mois.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Avec une valeur d'entreprise estimée à 5.67 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

La société est fortement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Papier - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLA.. -3.98% 11 243 UPM-KYMMENE OYJ 1.48% 19 150 STORA ENSO OYJ -7.86% 13 587 SUZANO S.A. -12.08% 12 398 SCG PACKAGING PUBLIC COMPAN.. 51.81% 8 178 HOLMEN AB (PUBL) -2.46% 7 311 KLABIN S.A. -12.28% 4 929 OJI HOLDINGS CORPORATION -4.26% 4 896 EMPRESAS CMPC S.A. -17.67% 4 751 METSÄ BOARD OYJ -1.91% 3 539 DAIO PAPER CORPORATION -2.35% 2 860

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières SEK USD EUR CA 2021 18 629 M 2 165 M 1 866 M Résultat net 2021 5 168 M 601 M 518 M Dette nette 2021 9 030 M 1 050 M 904 M PER 2021 18,7x Rendement 2021 1,77% Capitalisation 96 642 M 11 243 M 9 678 M VE / CA 2021 5,67x VE / CA 2022 5,95x Nbr Employés 3 369 Flottant 94,0% Prochain événement sur SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA 29/10/21 Q3 2021 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 8 Dernier Cours de Cloture 137,60 SEK Objectif de cours Moyen 149,14 SEK Ecart / Objectif Moyen 8,39% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Ulf Örjan Larsson President, Chief Executive Officer & Director Toby James Lawton Chief Financial Officer Pär Boman Chairman Barbara Rose Milian Thoralfsson Independent Director Bert Åke Stefan Nordberg Independent Director