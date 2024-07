Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA est spécialisé dans la production et la commercialisation de papiers et de bois. Le CA par activité se répartit comme suit : - production de pulpe (26,2%) : exploitation d'une usine de pâte à papier en Suède ; - production de papiers d'emballage (24,9%) : 2 sites de production implantés en Suède à fin 2022 ; - vente de produits de bois (24,6%) : détention de 5 scieries situées en Suède ; - exploitation forestière (24,3%) : 2,7 millions d'hectares d'actifs forestiers exploités en Suède et dans les Pays baltes. Le groupe développe également une activité de production d'énergies renouvelables. La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (18,9%), Allemagne (10,6%), Royaume Uni (9,7%), Europe (35,3%), Etats-Unis (12,2%), Asie (7,9%) et autres (5,4%).