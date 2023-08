SVI Public Company Limited est une entreprise thaïlandaise spécialisée dans la fabrication et la distribution de services de fabrication électronique (EMS). La société opère à travers trois segments : Système de contrôle industriel, Réseau de communication, et Automobile et transport. Elle fournit une gamme de services allant de la phase de développement à l'industrialisation, la fabrication et l'intégration d'ensembles et de sous-ensembles électroniques. Ses services comprennent la conception et le développement, les services d'introduction de nouveaux produits, le développement de tests, les services de gestion de l'approvisionnement, la fabrication, les activités verticales, la gestion de la qualité, l'automatisation et les tests d'analyse des défaillances. La société fournit des solutions de services de gestion de l'approvisionnement à ses clients dans un grand nombre de secteurs, notamment l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, la gestion des stocks et la gestion de la logistique inverse. Elle dessert divers marchés, notamment les technologies de communication et de données, l'énergie propre, l'audio et la vidéo, et l'aérospatiale.

Secteur Equipements et pièces électroniques