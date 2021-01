La plateforme CX GetFeedback by SurveyMonkey (anciennement Usabilla) noue un partenariat avec Carrefour pour optimiser son expérience client 27/01/2021 | 09:00 Envoyer par e-mail :

PARIS, 27 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- SurveyMonkey, leader dans le secteur des solutions de sondage, d'expérience client et d'études de marché, annonce que la plateforme GetFeedback renforcera le programme d'optimisation de l'expérience digitale du Groupe Carrefour, dans les pays où il est présent. Cette plateforme réunit tous les avantages des solutions GetFeedback et Usabilla, deux sociétés rachetées par SurveyMonkey en 2019.

La mise en œuvre d’un programme CX agile permet aux organisations d’identifier les points de friction du parcours client et de les corriger rapidement pour proposer des expériences optimales venant renforcer la satisfaction et la fidélisation client. La plateforme GetFeedback, extrêmement simple à déployer et à utiliser, permet de recueillir du feedback actionnable et de résoudre rapidement des problèmes rencontrés par les clients. « La grande distribution a toujours joué un rôle fondamental dans le monde entier. La pandémie n’a fait que renforcer le caractère essentiel de cette activité », analyse Craig Shull, Vice-Président et Directeur de la plateforme GetFeedback - groupe SurveyMonkey. « Nous sommes fiers d’aider le Groupe Carrefour à améliorer son expérience d’achat en ligne. Ce secteur revêt aujourd'hui plus que jamais une importance capitale et son impact ne va cesser de croître à mesure que le monde entier va se tourner de plus en plus vers le numérique ». À l’instar de Carrefour, d’autres grands groupes français tels qu’Orange, Accor, Intermarché, PSA, Engie, TF1 et France Télévisions ont fait appel à la plateforme CX GetFeedback pour améliorer continuellement l'expérience client en ligne et recueillir du feedback actionnable rapidement. Outre son intégration poussée avec Salesforce et ses fonctionnalités avancées en matière d'emailing, GetFeedback réunit deux solutions agiles permettant de collecter du feedback sur les différents canaux digitaux sans entraver l’expérience d’achat ni impacter les taux de conversion. Consultez notre site web pour en savoir plus sur nos solutions. À propos de SurveyMonkey SurveyMonkey compte parmi les leaders dans le secteur des solutions agiles de sondage , d’expérience client et d’études de marché . Grâce à sa plateforme, plus de 17 millions d’utilisateurs peuvent analyser le feedback d’employés, de clients, d’utilisateurs d’applications mobiles et de sites Web, ou de participants à des études de marché et prendre les bonnes décisions. Plus de 335 000 organisations utilisent les produits, les solutions d’entreprise et les intégrations de SurveyMonkey pour améliorer l’expérience client, augmenter le taux de rétention des employés et booster la croissance et l’innovation. SurveyMonkey s’est donné pour mission d’améliorer les expériences humaines en offrant à chaque individu la possibilité de faire entendre sa voix. Contact médias : pr@surveymonkey.com



© GlobeNewswire 2021

Toute l'actualité sur SVMK INC. 09:00 La plateforme CX GetFeedback by SurveyMonkey (anciennement Usabilla) noue un .. GL