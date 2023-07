SVP Housing Limited est une société basée en Inde, engagée dans la commercialisation et la distribution de produits sidérurgiques. Les produits sidérurgiques de la société comprennent les barres TMT, les produits laminés, les billettes, les tôles à revêtement coloré, les lingots, les tubes et tuyaux en acier, les bandes d'acier, les cornières rondes, les canaux et les barres. Ses secteurs d'activité comprennent les bâtiments résidentiels, commerciaux et les centres commerciaux. Le projet est situé à Ghaziabad, Uttar Pradesh. Ses produits laminés comprennent les bobines laminées à chaud, les plaques laminées à chaud, les bobines et bandes laminées à froid et les tôles à carreaux. Ses lingots d'acier et de forgeage sont utilisés par les laminoirs à anneaux et les forgeurs pour fabriquer diverses pièces, telles que des engrenages, des brides, des roulements, des fixations, des machines-outils, des équipements quotidiens et des pièces chirurgicales et médicales. Les bandes laminées à chaud de la société sont disponibles dans différentes qualités d'acier, notamment l'acier extra-fort, l'acier doux, l'acier à haute teneur en carbone et l'acier inoxydable.

Secteur Acier