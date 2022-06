Swarmio Media Holdings Inc. annonce des changements à son conseil d'administration

Swarmio Media Holdings Inc. a annoncé des changements au sein de son conseil d'administration. Sorin Stoian, le directeur technique de Swarmio, a rejoint son conseil d'administration. Sorin est un visionnaire technologique avec plus de 20 ans d'expérience dans la construction et l'exploitation de plateformes technologiques à grande échelle. Sorin guidera le conseil d'administration en matière de stratégie et d'orientation technologiques alors que Swarmio se développe à l'échelle mondiale avec de grands opérateurs de télécommunications. Larry Taylor et David Sharma se sont retirés du conseil d'administration. Vijai Karthigesu, le PDG de Swarmio, a également été nommé président du conseil d'administration.