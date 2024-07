Swastika Investmart Limited est une société basée en Inde qui fournit une plateforme de services financiers. La société est engagée dans la fourniture d'un bouquet complet de services financiers aux clients sous un même toit, tels que le courtage d'actions, de matières premières et de devises, la participation au dépôt, les services de recherche, le conseil en investissement, les fonds communs de placement, la distribution de produits financiers par des tiers, la banque d'investissement et les services de gestion de portefeuille, entre autres. La société opère à travers deux segments : L'assurance et les services financiers. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Swastika Insurance Broking Services Limited, fournit des services de courtage en assurance et des produits personnalisés à ses clients, notamment en matière d'assurance automobile, d'assurance maladie et d'assurance vie. Elle propose également des prêts par l'intermédiaire de Swastika Fin-mart Private Limited, une société financière non bancaire agréée par la RBI. La société fournit des services de négociation Algo avec des stratégies approuvées par la bourse en utilisant U-Trade.