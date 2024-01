Swastika Investmart Limited est une société fintech basée en Inde. La société est engagée dans la prestation de services relatifs au courtage boursier, au participant au dépôt (DP), à la banque d'affaires, aux fonds communs de placement, à l'introduction en bourse, au courtage de matières premières, aux services financiers non bancaires, aux services d'évaluation, aux services d'assurance et à d'autres produits de tiers. Ses secteurs d'activité comprennent le courtage et les activités connexes, ainsi que les activités de financement. L'entreprise aide les petites entreprises à développer leur portée et leur échelle commerciale par le biais de financement de capital-risque, de financement de démarrage, de mentorat, de fusions et d'acquisitions, d'introductions en bourse de petites et moyennes entreprises (PME), et d'autres. Elle fournit également une plateforme numérique pour les services d'assurance et divers produits d'assurance. Elle propose Just Trade 2.0, une application mobile de négociation instantanée dotée de diverses fonctionnalités. Elle se concentre également sur l'éducation de ses clients et investisseurs par le biais de la planification financière et de la création de richesse, à la fois physiquement et par le biais de sa plateforme de communication numérique.