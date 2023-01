Swatch : Jefferies relève sa recommandation

Jefferies relève sa recommandation sur Swatch Group de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours remonté de 275 à 370 francs suisses, considérant l'horloger helvétique comme un bénéficiaire clé de la reprise de la consommation chinoise en 2023.



'Nous nous attendons à ce qu'Omega (et d'autres) suivent l'augmentation imminente du prix des Rolex, soutenant nos hypothèses de croissance des revenus hors Chine', affirme le broker dans le résumé de sa note.



Jefferies se situe 3% au-dessus du consensus pour les ventes en 2023 et 8% pour l'EBIT. 'Nous pensons également que la transaction Breitling de décembre indique une valeur sous-estimée chez Swatch Group', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.