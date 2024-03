Genève (awp) - Le recul des exportations horlogères en février, une première depuis plus deux ans, faisait chuter les actions du secteur mardi à la bourse suisse. Selon les analystes, cette baisse des exportations se situe en deçà des prévisions et les perspectives sont donc plutôt négatives, malgré quelques nuances, pour les deux groupes.

Vers 10h00, le titre Swatch reculait de 2,3%, à 202,10 francs suisses, et celui de Richemont de 2,0% à 139,20 francs suisses. Dans le même temps, le SMI reculait de son côté de 0,26% et le SPI de 0,25%.

Un peu plus tôt, la Fédération de l'industrie horlogère (FH) a informé que les exportations horlogères avaient chuté de 3,8% sur un an le mois dernier, à 2,15 milliards de francs suisses, en raison d'un effet de base défavorable et d'un recul en Chine. Au total, ce sont 1,2 million de garde-temps suisses qui ont été exportés de par le monde en février, un volume qui a reculé de 5,2%.

Aux yeux de l'expert Jean-Philippe Bertschy de chez Vontobel, la situation ne laisse augurer rien de positif pour le groupe Swatch "compte tenu de sa forte exposition en Chine continentale et sur les segments entrée et milieu de gamme". "Cette année sera un défi pour l'industrie horlogère suisse, en particulier pour les marques plus petites", ajoute-t-il.

Pour les experts de l'UBS, la dynamique sous-jacente du secteur restant volatile, Swatch et Richemont "sont susceptibles de continuer à inquiéter les investisseurs face à la situation macroéconomique complexe à l'échelle mondiale et aux perspectives sectorielles". Ils soulignent toutefois s'attendre à ce "le haut de gamme fasse preuve d'une relative résilience dans une situation macroéconomique plus faible".

Patrik Schwendimann, de la ZKB, se dit lui "surpris par l'ampleur du déclin en Chine", observant que le soutien des touristes chinois reste encore trop faible, "ce qui est particulièrement visible en Europe". Il note néanmoins la performance positive, attendue aux Etats-Unis, et de certains marchés asiatiques, qui profitent des touristes chinois.

lf/ol