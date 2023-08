L'artiste Carmen Rose se produisait régulièrement en Malaisie, jusqu'à ce qu'une descente de police, l'année dernière, mette fin au spectacle de cette drag queen chevronnée et alimente les craintes de la communauté LGBTQ, à une époque où les islamistes gagnent rapidement du terrain sur le plan politique.

Depuis cette descente, au cours de laquelle plusieurs fêtards ont été arrêtés, Rose a cessé de donner des spectacles et s'aventure rarement en public en costume.

"C'est toujours un risque de sortir en travesti. S'il y a une descente de police, qui allons-nous appeler ? Est-ce que nous apportons nos vêtements de garçon juste au cas où ?" a déclaré Rose, qui a refusé de divulguer son identité non travestie par crainte de représailles. "Ils nous considèrent comme des déviants sexuels ou des pécheurs.

Les Malaisiens homosexuels et les associations de défense des droits ont déclaré à Reuters que les communautés LGBTQ étaient de plus en plus surveillées et discriminées par le gouvernement du Premier ministre Anwar Ibrahim, malgré la réputation de réformateur progressiste dont jouit le chef de l'opposition de longue date.

Les analystes estiment qu'Anwar, qui a pris ses fonctions à l'issue des élections générales de novembre, est contraint de renforcer ses références islamiques auprès de la majorité musulmane, face à une opposition ultraconservatrice de plus en plus populaire, qui n'a cessé de gagner du terrain sur le plan politique depuis le scrutin.

Le bloc d'opposition de la Malaisie comprend le parti islamiste PAS, qui prône une interprétation stricte de la charia et s'oppose aux droits des LGBTQ. Pour la première fois, ce parti détient le plus grand nombre de sièges au parlement, et les résultats qu'il a obtenus lors des élections régionales de ce mois-ci ont renforcé son influence politique.

Un législateur du PAS a récemment déclaré que les personnes LGBTQ devraient être classées dans la catégorie des "malades mentaux". Un autre dirigeant du PAS a exhorté le gouvernement à annuler un concert de Coldplay parce que le groupe soutient les droits des homosexuels.

"Anwar ne se sent pas politiquement stable, il doit donc être plus islamique que l'autre camp", a déclaré James Chin, analyste politique à l'université de Tasmanie, en Australie.

La sodomie est un crime en Malaisie, où les lois islamiques de la charia interdisent les actes homosexuels et le travestissement. Ce pays multiethnique et multiconfessionnel dispose d'un système juridique à double voie, les lois islamiques pour les musulmans coexistant avec les lois civiles.

Bien qu'Anwar n'ait jamais exprimé son soutien à la communauté LGBTQ, les militants disent qu'ils s'attendaient à ce qu'il fasse preuve de plus de tolérance puisqu'il a plaidé en faveur d'une société inclusive pendant les 25 années qu'il a passées dans l'opposition.

"Lorsque Anwar est arrivé au pouvoir, on espérait que le programme de réforme s'infiltrerait dans une certaine mesure", a déclaré Dhia Rezki Rohaizad, vice-président de JEJAKA, une organisation qui soutient les hommes gays, bisexuels et homosexuels.

"Il est décevant de constater que cela ne s'est pas produit. Nous espérions au moins qu'ils nous laisseraient tranquilles, qu'ils ne nous persécuteraient pas activement.

DISCRIMINATION, MENACES

Cette année, Anwar a juré que la Malaisie ne reconnaîtrait jamais les droits des LGBTQ.

Son gouvernement a interdit des livres pour "promotion du mode de vie LGBT", arrêté des manifestants exprimant leur soutien aux droits des homosexuels et confisqué des montres sur le thème de la fierté, fabriquées par l'horloger suisse Swatch.

Le mois dernier, les autorités ont interrompu un festival de musique après que le leader du groupe pop britannique The 1975 a embrassé un coéquipier sur scène et critiqué les lois anti-LGBTQ de la Malaisie.

Interrogé sur la position du gouvernement sur les droits des LGBTQ, le porte-parole du gouvernement et ministre de la communication, Fahmi Fadzil, a déclaré à Reuters : "La position du Premier ministre est celle qu'il a exprimée".

Certains analystes estiment que la position intransigeante d'Anwar sur les droits des LGBTQ découle d'un désir d'effacer les doutes sur sa propre sexualité, qui ont fait surface après qu'il a été emprisonné pendant près de dix ans pour sodomie. M. Anwar a déclaré à plusieurs reprises que les accusations étaient fabriquées et motivées par des considérations politiques, mais certains de ses adversaires politiques continuent de mettre en doute ses valeurs islamiques.

Les militants affirment que le harcèlement en ligne et les menaces de mort à l'encontre des Malaisiens homosexuels sont monnaie courante sur les médias sociaux, tandis que la police sous couverture assiste souvent à des événements conviviaux pour les LGBTQ. De nombreux groupes veillent désormais à ce que des avocats soient présents lors de ces événements en cas de descente de police.

Thilaga Sulathireh, fondateur du groupe de défense des LGBTQ Justice for Sisters, a déclaré que le rejet des Malaisiens homosexuels par le gouvernement équivalait à une violation des droits de l'homme.

Cela a enhardi les conservateurs et l'aile droite, et permet à la discrimination et à la violence de se produire contre les personnes LGBT en toute impunité", a déclaré M. Sulathireh, qui utilise les pronoms "ils" et "elles".

Justice for Sisters reçoit de plus en plus de demandes de la part de Malaisiens LGBTQ cherchant asile dans d'autres pays, ont-ils déclaré, ajoutant que la communauté adopte de plus en plus l'autocensure pour rester sous le radar.

La drag queen Carmen Rose a déclaré avoir annulé un spectacle cette année, craignant une nouvelle vague de répression. Elle se produit occasionnellement à Singapour, pays voisin, et envisage désormais de quitter la Malaisie.

"Ce n'est pas moi qui m'enfuis. Je suis juste fatiguée et je dois aussi penser à moi et à mon propre bonheur", a-t-elle déclaré. (Reportage de Rozanna Latiff et A. Ananthalakshmi ; rédaction de Miral Fahmy)