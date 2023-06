Les exportations horlogères progressent encore en mai

Zurich (awp) - La croissance des exportations horlogères suisses a retrouvé un rythme soutenu en mai. Elle a atteint 14,4% en rythme annuel, pour une valeur totale de 2,3 milliards de francs suisses, après un gain de 6,8% en avril. Premier débouché de l'industrie, les Etats-Unis sont de retour en terrain positif.

En cinq mois, les envois de garde-temps helvétiques ont dépassé la barre des 10 milliards de francs suisses, s'établissant à 10,9 milliards, soit 11,3% au-dessus de leur niveau de 2022, indique mardi la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH).

Selon les chiffres de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), les exportations du secteur ont gonflé à 2,3 milliards de francs suisses en mai, un niveau qualifié de record, qui représente une progression de 16% sur un an.

D'après la FH, les montres en métaux précieux ont connu de fortes hausses pendant le mois sous revue, aussi bien en nombre de pièces (+20%) qu'en valeur (+15%), totalisant 850,6 millions de francs suisses. "Elles ont nettement contribué à la progression totale, de même que les garde-temps bimétalliques", dont la valeur a bondi de 27% à 354 millions de francs suisses. Les montres en acier ont totalisé 807,4 millions (+6,1%).

Le nombre total de produits exportés s'est accru de 20% par rapport à mai 2022 et de presque 15% depuis le début de l'année, à 1,4 milliard de pièces.

Par gammes de prix, les montres-bracelets de moins de 200 francs suisses (prix export) ont bondi de quasiment 28% tant en volume qu'en valeur. Dans le segment haut de gamme, les pièces valant plus de 3000 francs suisses ont enflé de respectivement 13% et 15%.

Les Etats-Unis retrouvent des couleurs

Parmi les six principaux marchés, seul Singapour a reculé (-1,7%). Les Etats-Unis (+9,8%) ont rapidement effacé la baisse d'avril et retrouvé une croissance robuste. La Chine a vu son niveau multiplié par 2,5, en raison d'une base de comparaison favorable, sans toutefois égaler la situation atteinte avant le confinement de Shanghai (-10,1% par rapport à mai 2021).

Parallèlement, Hong Kong (+19,2%) a poursuivi son redressement rapide. Les exportations horlogères à destination du Japon (+11,0%) se sont montrées très solides et ont réalisé un de leurs meilleurs résultats mensuels. Les envois vers le Royaume-Uni se sont étoffés de presque 7%.

Les marchés européens ont affiché une hausse de 8,8% en moyenne. La France a peiné (-2,9%) quand l'Italie (+23,1%) s'est démarquée.

La tendance reste "très positive pour l'ensemble des marchés". Seule la Corée du Sud (-22,4% en mai et -14,0% depuis janvier), toujours en mal de touristes chinois, a vu son résultat se détériorer significativement.

UBS note que les chiffres présentés mardi sont inférieurs de 7 points de pourcentage à ceux de mai 2019. La tendance se montre plus résiliente, en particulier concernant les prix les plus élevés, pour Richemont, dont le titre est recommandé à l'achat (buy). Pour Swatch (neutral) la situation est plus mitigée, car si le segment inférieur à 200 francs suisses a le plus progressé, celui de 200 à 500 francs suisses reste sous pression.

Les analystes jugent le groupe de luxe genevois mieux positionné dans un environnement macroéconomique plus faible. La reprise des dépenses des acheteurs se confirme à Hong Kong comme en Chine continentale, tandis que celles des Américains devront être scrutée dans les prochains mois.

Barclays de son côté retient que les marchés clés ont fait état d'une croissance solide. Les Etats-Unis restent en tête, pesant 15% des exportations. Il s'agit d'un signal positif, au vu de la base de comparaison élevée et le contexte marcoéconomique. La Chine représente quant à elle 10% des envois à l'étranger. Les experts estiment que l'accélération mensuelle est favorable à Richemont et à Swatch, qui publieront leurs résultats en juillet.

Les investisseurs semblaient moins optimistes. Vers 11h30, la nominative Richemont se délestait de 0,9% à 146,70 francs suisses, quand la porteur Swatch Group perdait 0,5% à 257,00 francs suisses, le tout dans un SLI en repli de 0,60%.

