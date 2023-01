Malgré la Chine, Swatch enregistre des résultats annuels en hausse

Zurich (awp) - Le groupe horloger Swatch a enregistré des résultats en hausse sur l'exercice 2022, mais le propriétaire de la Moonswatch a été freiné par la Chine où la vague de Covid a encore pesé sur ses activités. Le biennois, optimiste, se dit cependant bien positionné pour profiter de la réouverture de l'Empire du Milieu et atteindre des chiffres records en 2023.

Sur l'exercice écoulé, les recettes ont augmenté de 2,5% à 7,45 milliards de francs suisses. Hors effets de changes, la progression a atteint 4,6%. L'Empire du Milieu a affecté les ventes à hauteur de 700 millions. Le quatrième trimestre a en particulier souffert de la pandémie en Chine et au seul mois de décembre, le chiffre d'affaires y a chuté de 50%.

Après la levée des mesures de restriction liées au Covid en fin d'année dernière, le propriétaire entre autres des marques Omega, Longines et Tissot constate actuellement amélioration des affaires.

"La Chine se reprend très rapidement. Sur les 23 premiers jours du mois en cours, les résultats sont supérieurs au très fort mois de janvier 2022", a indiqué mardi à l'agence AWP un porte-parole du groupe.

"La presque totalité de nos points de vente sont à nouveau ouverts et accueillent beaucoup de consommateurs", a précisé le responsable en se référant à l'Empire du Milieu.

Moonswatch décolle

Au niveau de la rentabilité, le bénéfice net s'est étoffé de 6,3% à 838 millions de francs suisses, tandis que le résultat opérationnel a augmenté de 13,4% à 1,16 milliard. La marge afférente s'est établie à 15,4%, une amélioration de 1,4 point de pourcentage.

Les résultats sont cependant inférieurs au consensus de l'agence AWP. En moyenne, les analystes interrogés prévoyaient un chiffre d'affaires de 7,75 milliards et un bénéfice net de 852 millions.

Le dividende sera discuté lors de la prochaine séance de l'assemblée générale.

Les montres Moonswatch, qualifiées de succès planétaire, ont fortement contribué aux résultats: plus d'un million de pièces ont été vendues, selon l'entreprise qui précise que l'engouement demeure fort pour ce garde-temps issu de la collaboration entre les marques Swatch et Omega. Cette dernière ainsi que les marques haut de gamme Harry Winston, Breguet se sont également positivement distinguées.

Swatch se déclare bien positionné pour enregistrer une année record en 2023, notamment grâce à la réouverture de la Chine et le retour des Chinois dans les destinations touristiques. "Cela induit une croissance des ventes du groupe à deux chiffres en monnaies locales", a également précisé à AWP le porte-parole.

La plupart des analystes, tout en notant que les ventes ont raté le coche, soulignent que l'effet du Covid-19 n'est que temporaire et que les affaires devraient reprendre de plus belle en 2023, la politique zéro Covid de Pékin n'étant plus d'actualité.

Les investisseurs semblaient quant à eux se focaliser les opportunités de croissance que laisse entrevoir le redémarrage du pays dirigé par Xi Jinping. A 12h30, l'action au porteur gagnait 0,2% à 307,2 francs suisses dans un marché de référence SLI quasi-stable (-0,02%).

