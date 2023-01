Swatch Group: Chiffres-clés 2022

Chiffres non audités

Les temps forts de l'exercice 2022

Montres & Bijoux

A taux de change constants, le chiffre d'affaires net du Groupe a dépassé de 4.6% celui de l'année précédente. L'impact négatif des taux de change a été de CHF 151 mio ou -2.1%. Le segment Montres & Bijoux (y compris la Production) a enregistré une marge opéra- tionnelle de 17.2% (exercice précédent: 15.9%).

La croissance soutenue des ventes à deux chiffres en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient et sur la plupart des marchés asiatiques a été fortement freinée par la baisse significative des ventes en Chine. Par rapport à l'année précédente, le manque à gagner au niveau du chiffre d'affaires dans cette région s'est élevé à plus de CHF 700 mio. Le quatrième trimestre a été particulièrement affecté; dans un premier temps, par les confinements et - après la levée des mesures - par la vague massive de malades liés au Covid, qui ont entraîné une baisse des ventes de plus de 30%. L'impact a même atteint environ -50% au mois de décembre. Le mois de janvier affiche en revanche une croissance, avec des ventes qui dépasseront le fort mois correspondant de l'année précédente.

Les activités retail ont enregistré une croissance à deux chiffres, non seulement pour la marque Swatch, mais aussi en particulier pour les marques Harry Winston, Breguet et Omega. Le Groupe continue d'investir de manière très sélective dans de nouveaux magasins de détail. A la fin de l'année 2022, un immeuble a été acquis à un emplacement commercial de premier ordre dans la P.C. Hooftstraat à Amsterdam.

La demande pour les 11 modèles Bioceramic MoonSwatch reste de manière ininterrompue très élevée et ce aussi neuf mois après leur lancement. Les files d'attente devant les magasins Swatch sont toujours à l'ordre du jour. Malgré 70 points de vente supplémen- taires et une production fortement accrue, la demande quotidienne dépasse toujours largement le produit disponible. La MoonSwatch est populaire auprès d'un très large éventail de clients de tous âges et de toutes origines. Dans le sillage de l'engouement pour la MoonSwatch, l'ensemble de la collection Omega Speedmaster, par exemple les modèles Moonwatch, a également bénéficié d'un intérêt fortement accru.

Production

Le secteur de la Production a enregistré des ventes nettement plus élevées et des marges améliorées par rapport à l'année précé- dente. Les difficultés d'approvisionnement de certaines matières premières et de certains composants ont empêché un résultat encore meilleur et ont entraîné des retards de livraison, malgré l'augmentation des stocks de sécurité. Les carnets de commandes à la fin de 2022 étaient supérieurs de 24 % à ceux de l'année précédente.