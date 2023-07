The Swatch Group est le 1er fabricant mondial de montres suisses. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - montres et bijoux (96,6%) : montres haut de gamme (marques Breguet, Omega, Longines, Jaquet Droz, etc.), de moyenne gamme (Hamilton, Certina, Mido, Tissot, etc.) et grand public (Swatch, Flik Flak et Endura) ; - systèmes électroniques (3,3%) : notamment oscillateurs, composants microélectroniques, systèmes d'affichage destinés aux secteurs du textile et de l'industrie, produits d'horlogerie (mécanismes de montres, boîtiers, aiguilles, etc.) ; - autres (0,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (9,1%), Europe (19%), Asie (61,5%), Amériques (8,6%), Océanie (1,1%) et Afrique (0,7%).

Secteur Habillement et accessoires