Swatch grimpe quand Richemont baisse après les exportations

Zurich (awp) - Les actions des deux géants suisses du secteur horloger, Richemont et Swatch Group, prenaient des directions opposées mardi après l'annonce d'une forte croissance des exportations de garde-temps helvétiques en mai.

Vers 10h, l'action Richemont égarait 0,1% à 147,80 francs suisses quand son homologue Swatch Group grappillait 0,3% à 259,20 francs suisses. Le SLI perdait 0,2%.

La croissance des envois de 14,4% le mois dernier s'avère supérieure de 7% à ses attentes, souligne Patrik Schwendimann de la Banque cantonale de Zurich dans un commentaire. Il tablait sur 2,18 milliards de francs suisses d'envois à l'étranger, quand 2,3 milliards de francs suisses de marchandises ont été exportés le mois dernier.

L'analyste souligne que les Etats-Unis se sont nettement redressés après un recul en avril. De même la Chine a crû davantage qu'un mois plus tôt. Le pays a représenté un quart des recettes de Richemont en 2022/2023 et même 32% pour Swatch Group. "La forte reprise en Chine, et avec un certain décalage dans le temps, celle attendue des voyages chinois vers l'Asie puis plus tard vers l'Europe devraient dans les prochains mois et trimestres en partie compenser le ralentissement de la demande locale dans les pays industrialisés", a-t-il noté.

De même, Hong Kong, l'Europe et le Japon ont fait mieux en mai en comparaison mensuelle. En revanche, Singapour a encore baissé et la Thaïlande a ralenti.

M. Schwendimann recommande Richemont à surpondérer, compte tenu de sa valorisation qui n'est pas élevée en comparaison internationale et de son positionnement remarquable dans les bijoux de marques (50% des recettes du groupe genevois). Il recommande le biennois Swatch Group à pondérer au marché.

ck/ol