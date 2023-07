Swedbank AB est un groupe bancaire organisé autour de 3 pôles d'activités : - banque de détail (81,4% des revenus) : activité assurée notamment en Suède (71,5% des revenus) et aux Pays Baltes (28,5% ; Estonie, Lettonie et Lituanie) ; - banque d'investissement, de financement et de marché (15,8%) : interventions sur les marchés actions, de taux et de change, financements de grandes entreprises et spécialisés (de projets, d'acquisitions, etc.), intermédiation boursière, etc. En outre, le groupe développe des activités de gestion d'actifs et d'assurance ; - autres (2,8%). A fin 2022, le groupe gère 1 305,9 MdsSEK d'encours de dépôts et 1 842,8 MdsSEK d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services bancaires est réalisée au travers d'un réseau de 400 agences implantées essentiellement en Suède (145) et aux Pays Baltes (86). La répartition géographique des revenus (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Suède (73,5%), Estonie (8,9%), Lituanie (7,9%), Lettonie (5,1%), Norvège (2,9%), Etats-Unis (0,3%) et autres (1,4%).

Secteur Banques