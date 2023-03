Swedbank constitue une provision de 3,7 millions de dollars à la suite d'une enquête américaine

L'OFAC du Trésor américain enquête sur les "transactions dont la banque a informé l'autorité", a déclaré Swedbank dans un communiqué.

"Nous pouvons maintenant évaluer l'impact financier. Le dialogue avec l'OFAC est bon. Mais nous ne pouvons pas dire quand il sera conclu", a déclaré Tomas Hedberg, directeur général adjoint de Swedbank.

Des enquêtes distinctes menées par le ministère de la Justice (DoJ), la Securities and Exchange commission (SEC) et le département des services financiers de New York (DFS), sont toujours en cours, a précisé la banque.

"Swedbank mène des discussions séparées avec eux par l'intermédiaire de ses conseillers juridiques américains", a-t-elle ajouté.

Les enquêtes en sont à des stades différents et la banque ne peut en temps utile déterminer les éventuelles conséquences financières, ni quand les enquêtes seront terminées.

(1 $ = 10,7476 couronnes suédoises)