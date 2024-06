Swedencare publ AB est une société basée en Suède, qui est principalement impliquée dans l'industrie des fournitures vétérinaires. La société est un fournisseur de divers produits pour la santé animale, distribués aux vétérinaires, aux animaleries et aux pharmacies. Elle opère par l'intermédiaire de quatre filiales, à savoir SDC Distribution pour les pays scandinaves, Buccosante en France, Informpet au Royaume-Uni et SwedencareUSA aux États-Unis. Le portefeuille de produits de la société comprend la famille de produits ProDen, qui se compose notamment de ProDen PlaqueOff Dents et Gencives, ProDen PlaqueOff Poudre, ProDen PlaqueOff Poudre Chat et ProDen PlaqueOff Morsures Dentaires. Ces produits sont disponibles dans les cliniques vétérinaires, les animaleries, les pharmacies, les magasins de produits de santé et les cabinets dentaires.

Secteur Produits pharmaceutiques