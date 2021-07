Swedencare AB (publ) : A l'assaut d'une résistance majeure

Données financières SEK USD EUR CA 2021 722 M 82,9 M 70,4 M Résultat net 2021 148 M 17,0 M 14,4 M Dette nette 2021 270 M 31,0 M 26,3 M PER 2021 88,1x Rendement 2021 0,46% Capitalisation 14 037 M 1 611 M 1 369 M VE / CA 2021 19,8x VE / CA 2022 14,3x Nbr Employés 102 Flottant 62,3% Prochain événement sur SWEDENCARE AB (PUBL) 29/07/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Cloture 119,40 SEK Objectif de cours Moyen 140,00 SEK Ecart / Objectif Moyen 17,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Lars Håkan Lagerberg Chief Executive Officer & Director Jenny Graflind Chief Financial Officer Per Elof Mikael Malmström Chairman Johan Jörgen Bergdahl Independent Director Carl Håkan Fredrik Svanberg Independent Director