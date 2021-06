Swedencare AB (publ) : Symrise investit dans la santé animale

Symrise a pris 5,06% du capital dans des conditions financières qui n'ont pas été communiquées. "Nous sommes impatients de devenir un investisseur stratégique de Swedencare et de soutenir cette entreprise en pleine croissance", explique Heinz Jürgen Bertram, le PDG du groupe allemand.

Swedencare a enregistré un chiffre d'affaires de 336 MSEK au terme de l'exercice 2020/2021 clos en mars, pour 96 MSEK d'Ebitda. Avec un PER 2022 de 60,2 fois et un ratio VE/CA de 13,2 fois, l'entreprise est richement valorisée grâce à son statut de société de croissance. L'arrivée de Symrise au capital lui offre un joli coup de projecteur, en plus d'un surcroît de probabilité. L'investissement montre que Symrise "est prêt à chercher des moyens d'accroître son exposition au marché attractif des soins pour animaux de compagnie par le biais d'une diversification, étant donné que le point fort de Swedencare est une gamme de compléments alimentaires pour animaux de compagnie", commente Ryan Tomkins chez Jefferies.

Si vous aimez les petites bêtes à poils, à plumes, voire à écailles, jetez un coup d'œil à cette liste de titres positionnés sur la thématique, qui possède l'illustration la plus choupinette de la base Zonebourse.