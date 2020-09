Swedish Match AB : Techniquement solide 25/09/2020 | 11:28 achat En cours

Cours d'entrée : 735SEK | Objectif : 820SEK | Stop : 680SEK | Potentiel : 11.56% Le titre Swedish Match AB présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 820 SEK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 580.8 SEK.

Points faibles Le groupe présente un endettement relativement élevé rapporté à son EBITDA.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Tabac - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SWEDISH MATCH AB 50.17% 12 767 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL.. -10.27% 118 899 BRITISH AMERICAN TOBACCO PL.. -12.89% 81 904 IMPERIAL BRANDS PLC -26.16% 16 507 TURNING POINT BRANDS, INC. -0.80% 545 BRITISH AMERICAN TOBACCO KE.. -31.35% 316

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières SEK USD EUR CA 2020 16 384 M 1 801 M 1 543 M Résultat net 2020 4 866 M 535 M 458 M Dette nette 2020 12 375 M 1 360 M 1 166 M PER 2020 24,0x Rendement 2020 2,01% Capitalisation 117 Mrd 12 767 M 10 981 M VE / CA 2020 7,87x VE / CA 2021 7,44x Nbr Employés 6 712 Flottant 90,1% Prochain événement sur SWEDISH MATCH AB 27/10/20 Q3 2020 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 728,94 SEK Dernier Cours de Cloture 725,00 SEK Ecart / Objectif Haut 17,2% Ecart / Objectif Moyen 0,54% Ecart / Objectif Bas -40,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Lars Dahlgren President & Chief Executive Officer Eric Conny Karlsson Chairman Anders Larsson Chief Financial Officer Lars-Olof Löfman Senior VP- Research & Development, Europe Division Andrew Graham Cripps Deputy Chairman