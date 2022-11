Elliott soutient le rachat de Swedish Match par Philip Morris pour $16 mds-FT

6 novembre (Reuters) - L'investisseur activiste Elliott Management a décidé de soutenir l'offre de 16 milliards de dollars (16,06 milliards d'euros) du fabricant de Marlboro Philip Morris International (PMI) pour le rachat de Swedish Match AB, rapporte le Financial Times dimanche.

L'offre de Philip Morris avait reçu l'accord de plus de 80% des actionnaires au dernier décompte vendredi et d'autres pourraient être traités lundi, a rapporté le FT, citant des sources au fait du dossier.

Selon la loi suédoise, PMI doit obtenir l'accord de 90% des actionnaires pour prendre le contrôle total de Swedish Match.

La date limite de dépôt des titres par les actionnaires a expiré vendredi à 16h00 GMT.

L'investisseur américain Elliott, PMI et Swedish Match ont refusé de commenter.

Elliott a augmenté sa participation dans Swedish Match ces derniers mois, la portant à plus de 10% en octobre. Bloomberg News a rapporté en juillet qu'Elliott était en train d'augmenter sa participation mais qu'il s'opposait à l'offre initiale de 106 couronnes suédoises (9,77 euros) par action.

Philip Morris qui a lancé sa proposition de rachat en mai, a porté son offre à 116 couronnes le mois dernier, alors que le titre Swedish Match se négociait au-dessus de l'offre initiale.

PMI, dont le siège est aux États-Unis, n'est actuellement présent pas sur son marché d'origine, mais Swedish Match s'y développe rapidement.

Le groupe suédois réalise la majeure partie de ses bénéfices grâce au "snus", une poudre de tabac consommée en la plaçant entre la gencive et la lèvre. Il possède aussi la marque de sachets de nicotine sans tabac Zyn, dont les ventes augmentent rapidement en Scandinavie et aux Etats-Unis. (Rédigé par Maria Ponnezhath à Bangalore et Marie Mannes à Gdansk, version française Kate Entringer)