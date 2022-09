Philip Morris ne prévoit pas de baisser son offre de Swedish Match - PDG

Philip Morris n'envisage pas de retirer son offre pour Swedish Match malgré la détérioration des conditions économiques mondiales et a "des options sur la table", y compris la détention d'une participation majoritaire, a déclaré son PDG à Reuters.

En mai, le fabricant de Marlboro, Philip Morris, a proposé d'acheter la société basée à Stockholm, pariant ainsi sur le marché en pleine croissance des alternatives aux cigarettes.

Selon la loi suédoise, 90 % des actionnaires de Swedish Match doivent approuver l'offre avant le 21 octobre, mais certains se sont prononcés contre l'offre de 16 milliards de dollars - ou 106 SEK par action - pour l'un des plus grands fabricants mondiaux de produits de nicotine orale.

Le PDG de Philip Morris, Jacek Olczak, a déclaré à Reuters qu'il pense que l'offre est "encore plus attrayante" maintenant, étant donné que l'environnement macroéconomique mondial a changé depuis l'offre initiale.

À la question de savoir s'il a envisagé de retirer l'offre de Philip Morris, M. Olczak a répondu : "Non - ce que je dis, c'est que l'offre qui est là - les 106 SEK (par action) avec 90% d'acceptation etc - est une bonne offre." (Reportage de Marie Mannes et Richa Naidu ; Montage de Matt Scuffham)