Swedish Match au plus haut, le groupe discute d'un rachat par Philip Morris

(Reuters) - L'action Swedish Match affiche une hausse de plus de 20% et a inscrit un record en début de séance mardi après avoir annoncé discuter d'un possible rachat par l'américain Philip Morris.

Le titre du groupe suédois de produits du tabac gagne 24,48% à 94,68 couronnes vers 07h50 GMT, de loin la meilleure performance de l'indice européen Stoxx 600, qui progresse de 0,74%.

Selon le Wall Street Journal, qui a le premier rapporté l'ouverture de discussions avec Philip Morris, le rachat de Swedish Match pourrait être conclu sur la base d'une valorisation d'environ 15 milliards de dollars (14,2 milliards d'euros).

Un tel montant représenterait une prime d'environ 25% sur le cours de clôture de lundi, note Jefferies, qui juge que le rachat aurait du sens du point de vue stratégique même si l'intérêt financier immédiat n'est pas spectaculaire.

Racheter Swedish Match, spécialiste du "snus", cette poudre de tabac consommée en la plaçant entre la gencive et la lèvre, "permettrait à Philip Morris de disposer d'une activité 'sans fumée' de premier plan à la fois en Europe et aux Etats-Unis", explique l'intermédiaire.

(Reportage Agata Rybska, version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)