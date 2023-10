Sweet Poison Spirits Inc. est une société basée au Canada qui se consacre à la création et à la distribution de boissons de qualité. La société possède plusieurs formules pour la tequila Sweet Poison et le mezcal Sweet Poison et détient les droits de distribution mondiaux des spiritueux de qualité supérieure Sweet Poison. Elle se concentre également sur de nouvelles marques de boissons alcoolisées distillées. Elle offre également une distribution et une présence sur les marchés nationaux et internationaux. La société possède plus de 112 points de vente au Mexique et aux États-Unis d'Amérique.

Secteur Distillateurs et caves à vin