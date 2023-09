Sweetgreen Inc. est poursuivie en justice par un groupe d'employés noirs et féminins de sept établissements de la chaîne de salades à New York, qui affirment avoir été victimes de harcèlement racial et sexuel.

La plainte déposée jeudi devant le tribunal de l'État de New York dans le Bronx, qui élargit une action en justice engagée pour la première fois en mars, affirme que les travailleurs ont été confrontés à des insultes raciales anti-Noirs et que les employées ont fait l'objet de commentaires sexuels et d'attouchements non désirés.

Selon la plainte, les cadres ont également refusé de promouvoir les travailleurs noirs et ont accordé un traitement préférentiel aux employés hispaniques.

Sweetgreen, dont le siège est à Los Angeles, a déclaré dans un communiqué que l'entreprise s'engageait à respecter la diversité et à offrir un lieu de travail sûr et ouvert à tous.

"Nous prenons ces accusations au sérieux et ne tolérons aucune forme de harcèlement, de discrimination ou de conditions de travail dangereuses", a déclaré l'entreprise.

Les dix plaignants affirment que les responsables de Sweetgreen et le service des ressources humaines de l'entreprise ont ignoré pendant des années les plaintes concernant les agissements allégués. Tous les plaignants sont noirs et huit sont des femmes.

La plainte a été déposée en mars par deux employés de Sweetgreen.

Les plaignants accusaient Sweetgreen et deux de ses cadres de discrimination raciale et sexuelle, en violation de la loi de la ville de New York. En vertu de cette loi, les employeurs peuvent être tenus pour responsables de la conduite illégale de leurs cadres.

Les travailleurs demandent des dommages-intérêts pour les pertes économiques et la détresse émotionnelle, ainsi que des dommages-intérêts punitifs pour ce qu'ils appellent "la malveillance ou l'indifférence insouciante de Sweetgreen à l'égard des droits des plaignants". (Reportage de Daniel Wiessner à Albany, New York ; Rédaction d'Alexia Garamfalvi et Lisa Shumaker)