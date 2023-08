SWELECT Energy Systems Limited est une société basée en Inde dont l'activité principale est la fabrication et le commerce de projets d'énergie solaire, de modules photovoltaïques hors réseau, basés sur la technologie du silicium cristallin (c-Si), et de production d'énergie solaire et éolienne. La société propose également des services de fabrication en sous-traitance, des services d'installation et de maintenance, la vente d'onduleurs solaires photovoltaïques et de systèmes d'éclairage à haut rendement énergétique. Les segments de la société comprennent les systèmes et services d'énergie solaire et la fonderie. Ses services comprennent les installations sur les toits, les économies d'énergie, les audits et les analyses de faisabilité des sites. Ses filiales comprennent Swelect Energy Systems Pte. Limited, Swelect Inc, Swelect Solar Energy Private Limited, Amex Alloys Private Limited, Noel Media & Advertising Private Limited, Swelect Green Energy Solutions Private Limited, K J Solar Systems Private Limited, Swelect Power Systems Private Limited et Swelect Sun Energy Private Limited.

Secteur Equipements et composants électriques