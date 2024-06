Swire Pacific Ltd est un holding d'investissement dont l'activité principale est la fabrication et la vente de boissons. La société exerce ses activités dans cinq secteurs. Le segment immobilier est engagé dans l'investissement immobilier, l'investissement hôtelier et le commerce immobilier. Le portefeuille d'investissements immobiliers comprend des bureaux et des locaux commerciaux, des appartements avec services et d'autres logements de luxe. Le secteur des boissons se consacre à la fabrication et à la distribution de produits de The Coca-Cola Company (TCCC), notamment des boissons pétillantes et de l'eau. Le secteur de l'aviation fournit des services de transport de passagers et de marchandises par le biais de l'exploitation de compagnies aériennes. Le segment Trading and Industrial vend au détail et distribue des chaussures, des vêtements et des accessoires connexes, conditionne et vend du sucre, exploite des chaînes de boulangerie et vend des voitures particulières, des véhicules commerciaux, des motocyclettes et des scooters. Le secteur des services maritimes fournit des services de soutien à l'industrie de l'énergie en mer et gère des activités d'installation de parcs éoliens.

Secteur Boissons non alcoolisées