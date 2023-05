Swiss Life : Credit suisse maintient sa recommandation

Credit suisse garde sa note Neutre et son objectif de cours de 630CHF sur le titre Swiss Life 'étant donné le potentiel de hausse relatif limité par rapport à d'autres SMID Financials suisses '.



'Nous relevons nos estimations de bénéfice net pour Swiss Life de +2-5% pour 2023-2025, compte tenu des vents contraires plus forts d'elipsLife et de la bonne dynamique de Switzerland Life, partiellement compensés par une croissance plus faible des actifs sous gestion dans l'Asset', détaille l'analyste.



'Nous évaluons Swiss Life sur la base d'un COE de 9,6% (contre 9,5%) et d'un taux de croissance terminal inchangé de 1,0%', poursuit Credit suisse.



'Par conséquent, notre objectif de cours reste inchangé malgré des bénéfices nets légèrement supérieurs', termine le broker.



