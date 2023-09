Swiss Life Holding AG est le 1er assureur vie suisse. Les primes acquises nettes par activité se répartissent comme suit : - assurance vie (97,4%) ; - assurance non vie (2,5%) : notamment assurances accidents, habitation, etc. La répartition géographique des primes acquises nettes est la suivante : Suisse (69,9%), France (22,9%), Allemagne (6,8%) et autres (0,4%).

Secteur Assurance vie et santé