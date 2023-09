Zurich (awp) - L'action Swiss Life s'appréciait mercredi matin à la Bourse suisse, l'assureur-vie zurichois ayant dévoilé une performance conforme aux attentes des analystes, même si le résultat d'exploitation s'est révélé inférieur aux anticipations. Comme attendu, l'annonce d'un nouveau programme de rachat de titres à hauteur de 300 millions de francs suisses recevait un accueil favorable de la part des investisseurs.

Après avoir entamé la séance en hausse de 0,61%, la nominative Swiss Life poursuivait sa progression dans les premiers échanges, notant peu avant 09h40 à 559,40 francs suisses, soit un bond de 1,01%. Dans le même temps, l'indice phare SMI cédait 0,68%. L'action de l'assureur-vie prenait la tête du groupe des six gagnants de la matinée, en compagnie de Logitech, Swisscom et ABB, entre autres.

De manière générale, les analystes observent que la performance semestrielle du groupe a frôlé les attentes en matière de volume des primes brutes et de produits des commissions. Le résultat d'exploitation n'est pour sa part pas parvenu à atteindre les estimations les plus pessimistes, les experts expliquant un bénéfice net plus élevé que prévu par des facteurs uniques. L'adoption de nouvelles normes comptables a largement contribué à ce résultat.

En revanche, il n'y a pas de grandes surprises en ce qui concerne le ratio SST et l'évolution des fonds propres. Swiss Life estime que le ratio SST est resté fin juin à peu près au même niveau qu'au début de l'année.

Chez Vontobel, l'analyste Simon Fössmeier, évoque quelques aspects légèrement négatifs de la performance, notamment au niveau de la gestion d'actifs et des revenus des commissions. Mais pour le reste, il estime que le résultat est conforme aux attentes, voire légèrement supérieur. Aux yeux de l'expert, le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions témoigne d'une certaine confiance.

Son collègue Georg Marti de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) ne voit pas que des aspects positifs dans le résultat. Il s'inquiète par exemple du net recul du bénéfice d'exploitation dans certains secteurs d'activité. L'analyste estime toutefois que l'évolution de la trésorerie reste bonne. Il maintient donc son évaluation confiante des actions.

Peter Eliot, de Kepler Cheuvreux, avoue aussi une légère déception face à l'évolution opérationnelle du groupe. Le programme de rachat d'actions devrait cependant susciter une réaction favorable des investisseurs.

vj/jh