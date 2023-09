La valeur du jour en Europe - Swiss Life va racheter pour 300 millions d'actions à partir d'octobre

Swiss Life (+2,38% à 567 francs suisses) domine l'indice Suisse SMI grâce à un nouveau programme de rachat d'actions, d'un montant de 300 millions de francs suisses. Au premier semestre, le bénéfice net de l'assureur a progressé de 12% à 630 millions de francs suisses (659,9 millions d'euros), dépassant le consensus s'élevant à 602 de francs suisses. Le résultat opérationnel a progressé de 4% à 836 millions de francs suisses. " Nous prévoyons une légère réaction positive de l'action en raison de l'annonce plus tôt que prévu du rachat d'actions " a indiqué UBS, qui est à l'Achat.



Le passage à la nouvelle norme comptable IFRS 17 se traduit par la publication d'un nouvel indicateur : la marge sur services contractuels (CSM), qui reflète la valeur actualisée des profits futurs attendus. À la fin de 2022, elle s'élevait à 16,4 milliards de francs. Au premier semestre 2023, la libération du CSM dans le compte de résultat s'est élevée à 666 millions de francs.



Les primes brutes émises, correspondant au revenu, ont augmenté de 6% à 11,462 milliards de francs suisses. Elles ont progressé de 8% à taux de change constants.



Swiss Life prévoit un ratio SST de 215% au 30 juin, soit un ratio de solvabilité supérieur à son objectif de 140% à 190%.



Le lancement plus tôt que prévu d'un nouveau programme de rachat d'actions est la principale bonne nouvelle de cette publication. L'assureur-vie va racheter pour 300 millions de francs suisses courant de titres entre octobre 2023 et mars 2024.