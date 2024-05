Zurich (awp) - Le titre Swiss Life reculait mercredi matin à la Bourse après la publication de ses résultats au premier partiel. Si les commissions sont apparues en nette progression, les primes sont restées quasiment stables sur un an.

Vers 9h23, le titre Swiss Life chutait de 2,1% à 616,20 francs suisses, tandis que le SMI lâchait 0,12%.

La Banque cantonale de Zurich (ZKB) a salué l'évolution des commissions, qui place Swiss Life en bonne voie pour atteindre son objectif de 850 à 900 millions de francs suisses en 2024. Les analystes rappellent qu'un an auparavant, le tableau n'était pas si positif.

Les analystes de Vontobel ont qualifié les résultats de mitigés, estimant que ceux-ci ne changeront pas la donne pour les investisseurs et ne provoqueront aucun changement dans les attentes. Si la croissance des commissions a été solide et supérieure aux estimations, le fléchissement des primes est un peu plus marqué qu'escompté. L'afflux d'argent dans la gestion pour des tiers manque les attentes, mais les avoirs sous gestion totaux sont meilleurs qu'attendu. Le prochain évènement à suivre est le 3 décembre avec la journée des investisseurs.

ol/jh