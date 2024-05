Zurich (awp) - L'assureur-vie Swiss Life publiera mercredi 22 mai ses résultats au premier trimestre 2024. Sept analystes ont contribué au consensus d'AWP:

T1 2024E (en mio CHF) consensus AWP fourchette T1 2023A estimations primes brutes* 7667 7479 - 7833 7532 7 - Suisse 4457 4416 - 4504 4416 4 - France** 1744 1734 - 1757 1700 4 - Allemagne** 397 386 - 414 386 4 commissions 630 601 - 655 595 7 afflux nets TPAM 2519 2000 - 3000 2539 7 * inclut les frais de polices ** en euros

FOCUS: les analystes tablent sur une légère accélération des primes et des commissions sur les trois premiers mois. En Allemagne et en France, les activités liées aux transactions immobilières et le développement de projets avaient ralenti en raison de la hausse des taux. La situation serait en train de se normaliser, avait récemment affirmé le directeur financier Matthias Aellig, qui vient de succéder au directeur général de longue date Patrick Frost.

Dans l'ensemble, les experts s'attendent à un trimestre sans surprise, aussi par manque de détail sur la rentabilité.

OBJECTIFS: mi-mars, la direction avait affirmé être en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2024. Le rendement des fonds propres se situait à 13,7% à la fin de l'année dernière, au dessus de la cible de 10-12% visée pour 2024. Les commissions devraient par contre se situer dans le bas de la fourchette des 850 à 900 millions attendus.

POUR MÉMOIRE: l'année dernière, Swiss Life a augmenté des recettes de primes de 1% à 19,8 milliards de francs suisses. Hors effets de changes, elles ont progressé de 3%. Le groupe demeure bien capitalisé avec un ratio de solvabilité (SST) à 212% début janvier, après 215% un an plus tôt. Cet indicateur reste nettement supérieur aux 140% à 190% anticipés.

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, l'action a progressé de 8,3%, faisant un peu mieux que l'indice vedette SMI (+7,6%).

