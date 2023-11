Zurich (awp) - La compagnie d'assurance Swiss Life publie mercredi 8 novembre son bilan intermédiaire sur les neuf premiers mois de l'exercice 2023. Six analystes se sont prêtés pour AWP à l'exercice des prévisions:

9M 2023E (en mio CHF) consensus AWP fourchette 9M 2022A estimations commissions 1'799 1'776 - 1'834 1'745 6 primes 15'754 15'591 - 16'037 14'988 6 afflux clients tiers 9'232 8'000 - 10'266 6'038 6

FOCUS: à l'occasion des résultats sur neuf mois, Swiss Life donnera des indications sur l'évolution des volumes et l'afflux d'argent frais. Les recettes devraient prendre l'ascenseur suite à la finalisation mi-2022 de la reprise d'Elipslife. Mais pour les affaires récurrentes également, les analystes prévoient des revenus en hausse. Au centre de l'attention figureront l'impact de la hausse des taux sur les volumes et le rendement des placements ainsi que l'évolution de l'afflux d'argent, y compris pour l'activité clients tiers (TPAM). Selon les experts, le potentiel de surprise reste cependant très limité.

OBJECTIFS: à mi-parcours et suite à l'adoption des normes comptables IFRS, l'assureur s'était dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2024. D'ici à l'an prochain, Swiss Life vise un bénéfice opérationnel des activités de commissions de 850 à 900 millions de francs suisses. Le rendement des fonds propres oscille actuellement entre 10 et 12%, mais devrait être dépassé, selon les déclarations des responsables en septembre dernier. Un part de plus de 60% du bénéfice doit être reversée aux actionnaires sous forme de dividendes.

POUR MÉMOIRE: à l'issue du premier semestre, Swiss Life avait annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 300 millions de francs suisses, grâce à sa capitalisation robuste (taux SST de 215%). Depuis 2018, l'assureur avait déjà mené à bien trois opérations de ce type, pour un total de 2,4 milliards de francs suisses.

En septembre, au cours d'une interview accordée au journal Finanz und Wirtschaft, le directeur général Patrick Forst avait indiqué que la croissance ininterrompue du dividende était "un objectif stratégique important de Swiss Life".

Fin octobre, Swiss Life a annoncé l'extension de son offre dans son activité fonds de placement. A partir du premier trimestre 2024, une filiale du groupe proposera ses propres fonds indiciels dans les catégories actions et revenu fixe. Cette activité sera placée sous la direction de Stephan Elmenhorst, qui quittera début 2024 la division gestion d'actifs de Credit Suisse.

COURS DE L'ACTION: le titre Swiss Life fait partie depuis le début de l'année des principaux gagnants du SMI. Alors que l'indice phare est actuellement à l'équilibre, l'action de la compagnie d'assurance a progressé d'un quart de sa valeur. En 2022, le titre avait reculé d'environ 15%.

