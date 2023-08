Zurich (awp) - Markus Leibundgut, directeur général de Swiss Life pour la Suisse, se retire temporairement des activités opérationnelles pour soigner un cancer de l'intestin. Roman Stein, responsables des finances de Swiss Life Suisse, reprendra ses fonctions à titre intérimaire.

"M. Leibundgut souhaite se concentrer pleinement sur le traitement et le processus de guérison et quitte donc provisoirement la direction de la division Suisse", écrit Swiss Life jeudi dans un communiqué. Son traitement durera jusqu'au premier trimestre 2024 et celui-ci sera donc absent les prochains mois.

Parallèlement à sa fonction de directeur général par intérim, M. Stein conservera sa fonction de directeur financier de l'unité de marché suisse.

