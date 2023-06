Swiss Life AM investit dans les infrastructures en suivant plusieurs "méga-tendances"

" Les infrastructures offrent des opportunités de long terme aux investisseurs souhaitant contribuer à l'émergence d'une économie décarbonée et répondant aux besoins du plus grand nombre ". C'est ce qu'affirme Swiss Life Asset Managers France dans une note publiée ce jour, qui souligne la nécessité de sélectionner des entreprises inscrivant leur business model dans des " méga-tedances " " porteuses et susceptibles de générer des rendements supérieurs à long terme ".



Selon Swiss Life, ces " méga-tendances " qui vont soutenir le développement des infrastructures" sont la décarbonation et la durabilité , la digitalisation, la nouvelle mobilité, les nouvelles chaînes logistiques & l'économie circulaire et enfin l'urbanisation et le vieillissement de la population.

" Très endettés, les Etats ne peuvent assumer totalement le coût de ces investissements et dans ce cadre, les investisseurs ont un rôle essentiel à jouer ", estime Swiss Life. D'autre part " en temps d'incertitude et de volatilité, la thématique infrastructures offre des cash-flows prévisibles appréciables.



Parmi les actifs d'infrastructure positionnés autour de ces " méga-tendances " se trouvent des entreprises spécialisées dans le captage du carbone, les data centrer les infrastructures de recharge de véhicules électriques, de la logistique intermodale ou encore les fournisseurs de soins. Le segment des infrastructures " Value Add " est suffisamment vaste pour offrir à l'investisseur un niveau de diversification important, surtout si les sociétés/investissements sélectionnés sont positionnés à l'intersection de plusieurs " méga-tendances ".



Swiss Life Asset Managers investit notamment dans la solution de fret ferroviaire proposée par l'entreprise allemande Helrom qui permet de charger efficacement des semi-remorques sur des wagons sans recourir à des grues, ou dans la société italienne Powy, qui propose un réseau de plus de 400 bornes de recharge électrique présentes à quelque 150 emplacements stratégiques, aussi bien en Italie qu'en Espagne.