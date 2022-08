Swiss Life : Bénéfice net en hausse pour Swiss Life au premier semestre 2022

Au premier semestre 2022, le groupe Swiss Life a réalisé un bénéfice d’exploitation corrigé de 922 millions de francs, soit une croissance de 6% par rapport au premier semestre 2021. Le bénéfice net a progressé de 4%, à 642 millions de francs. Le résultat lié aux frais et commissions a pu être augmenté de 17% par rapport au premier semestre 2021, à 349 millions de francs. Toutes les divisions ont augmenté leurs contributions au résultat lié aux frais et commissions.



Au cours des six premiers mois de l'année, Swiss Life a réalisé des produits directs des placements de 1,98 milliard de francs, contre 1,97 milliard de francs au premier semestre 2021.



Swiss Life International a réalisé un résultat sectoriel de 46 millions d'euros, soit une hausse de 9% par rapport au premier semestre 2021. Le résultat lié aux frais et commissions y a contribué pour 38 millions d'euros (+14%).



En France, Swiss Life a augmenté son résultat sectoriel de 12%, à 147 millions d'euros. Le résultat lié aux frais et commissions a gagné 38% pour s'établir à 68 millions d'euros, grâce à la contribution de l'activité en unités de compte et des activités de banque privée.



"Nous avons réalisé un solide résultat au premier semestre 2022", a déclaré Patrick Frost, DG du groupe. "Je me réjouis particulièrement que toutes les divisions aient pu augmenter leurs revenus issus de frais et commissions, leur résultat lié aux frais et commissions ainsi que leur transfert de liquidités à la holding. Cela montre que nous avons pris un bon départ dans la mise en œuvre de notre programme d'entreprise Swiss Life 2024 et nous confirmons donc les objectifs financiers du groupe Swiss Life jusqu'en 2024."