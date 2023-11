Zurich (awp) - Le mastodonte helvétique de la prévoyance professionnelle Swiss Life s'est maintenu sur une pente ascendante sur les neuf premiers mois de l'année, à un rythme toutefois moins soutenu qu'espéré. La gestion d'actifs pour le compte de tiers notamment a calé entre juillet et fin septembre.

L'assureur vie et retraite a encaissé sur les neuf premiers mois de l'année pour 15,47 milliards de francs suisses de primes propres, en hausse de 3% sur un an, ou 5% hors effets de changes. Les recettes sur commissions ont progressé de 3% également à 1,79 milliard.

L'afflux d'argent dans les produits en marque blanche a bondi de 40% à 8,44 milliards de francs suisses, indique le groupe zurichois dans un compte-rendu intermédiaire mercredi. La masse sous gestion pour autrui a toutefois stagné entre fin juin et fin septembre, à 112 milliards de francs suisses.

"Swiss Life continue à progresser à la fois dans l'assurance et dans les activités sur commission, même dans un contexte de marchés immobiliers moroses," se félicite Patrick Frost, le patron du principal propriétaire du pays, cité dans le communiqué.

La performance s'avère presque aussi fructueuse qu'anticipé par le marché, à l'exception notable de la gestion d'actifs pour tiers. Le consensus de l'agence AWP évoquait pour 15,75 milliards de francs suisses de primes encaissées en moyenne, 1,80 milliard de francs suisses de revenus des commissions et 9,23 milliards d'afflux dans la gestion d'actifs pour le compte de tiers.

Rendements en hausse

Les placements directs ont généré un bénéfice de 2,99 milliards, contre 2,88 milliards sur la même période un an plus tôt. Le rendement s'est ainsi amélioré d'une trentaine de points de base, à 2,1%.

La société zurichoise se calcule un ratio de solvabilité SST de 205% à fin septembre.

Sans s'avancer sur le terrain des perspectives pour l'ensemble de l'année, la direction assure être en bonne voie pour concrétiser voire dépasser ses objectifs à moyen-terme, qui parviendront à échéance l'année prochaine.

Résultats "sans éclats" mais honorables, résume Simon Foessmeier, pour le compte de Vontobel. L'analyste considère la performance suffisante pour continuer à recommander le titre à l'achat. Georg Marti aussi, à la Banque cantonale de Zurich (ZKB), préfère se concentrer sur le maintien d'une dynamique positive et campe sur sa recommandation à l'achat.

Les investisseurs ne partageaient guère cette mansuétude. A 10h46, la nominative Swiss Life abandonnait 6,0% et figurait en dernière position d'un SMI en retrait de 0,15%.

jh/vj/lk/ib