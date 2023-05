Swiss Life dépasse les attentes au premier trimestre

Zurich (awp) - Le groupe Swiss Life a connu un premier trimestre dynamique, grâce à l'intégration d'Ellipslife. Le groupe se dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs à l'horizon 2024, voire les dépasser.

Sur les trois premiers mois de l'année, les primes brutes ont bondi de 9,8% à 7,53 milliards de francs suisses, indique le groupe jeudi dans un communiqué. En monnaies locales, la progression s'inscrit à 11%.

Swiss Life a notamment bénéficié de l'intégration d'Ellipslife, qui a dopé l'activité de l'unité de marché International, dont les primes brutes ont plus que quadruplé 1,1 milliard d'euros, contre 262 millions un an plus tôt.

Par pays, les primes ont progressé en Suisse de 2,1% à 4,42 milliards de francs suisses. En France, elles se sont contractées de 6,2% à 1,70 milliard d'euros. Enfin en Allemagne, elles ont progressé de 2,7% à 386 millions d'euros.

Quant aux revenus issus de frais et commissions, ils ont connu une progression de 2,8% à 595 millions de francs suisses, indique la compagnie.

Ces chiffres sont clairement meilleurs qu'attendu. Les analystes interrogés en aval de la publication prévoyaient des primes brutes de 6,92 milliards de francs suisses.

En bonne voie pour atteindre les objectifs 2024

La division gestion d'actifs a enregistré un afflux de nouveaux capitaux de clients tiers de 2,54 milliards de francs suisses, soit plus du double par rapport à la même période un an plus tôt. A fin mars, les actifs sous gestion de clients tiers s'élevaient à 108 milliards de francs suisses, contre 105 milliards à fin décembre 2022.

Enfin, le rendement direct des placements non annualisé est resté à 0,6%, inchangé par rapport au même trimestre en 2022. Le produit direct des placements a reculé de 3,1% à 0,94 milliard de francs suisses, les contributions plus élevées des obligations et de l'immobilier n'ont pas pu compenser la faible distribution de certains fonds.

Au chapitre des perspectives, "nous sommes toujours en bonne voie pour atteindre, voire dépasser les objectifs financiers du groupe d'ici 2024", a déclaré Patrick Frost, directeur général, cité dans le communiqué.

Dans le cadre de sa feuille de route stratégique, Swiss Life vise à l'horizon 2024 un résultat d'exploitation compris entre 850 et 900 millions de francs suisses pour ses activités génératrices de commissions.

