Zurich (awp) - Swiss Life est en bonne voie pour atteindre ses objectifs en 2024. Le premier partiel s'est clôturé sans grande surprise, l'assureur profitant d'une hausse des commissions mais parvenant tout juste à maintenir ses primes brutes. La première copie rendue par le nouveau directeur général est dans les clous.

Sur les trois premiers mois de l'année, les primes brutes ont essuyé une légère baisse de 0,2% à 7,52 milliards de francs suisses, selon le rapport intermédiaire publié mercredi. En monnaies locales, elles s'inscrivent néanmoins en progression de 2%.

Les commissions ont rapporté 639 millions de francs suisses, ce qui représente une augmentation de 7,4% sur un an ou de 11% à taux de change constant. Elles ont été portées par les activités de conseil notamment. Pour l'ensemble de l'année, les attentes oscillent entre 850 et 900 millions de francs suisses, sous réserve d'une normalisation sur les marchés immobiliers en Allemagne et en France, précise l'assureur.

Les afflux nets dans la gestion d'actifs pour le compte de tiers (TPAM) ont atteint 691 millions, contre 2,5 milliards de francs suisses un an plus tôt. Cela n'empêche pas l'assureur de cibler un montant similaire à celui enregistré en 2023, soit 9,8 milliards de francs suisses.

Swiss Life a légèrement manqué les attentes sur le volet des primes brutes et des afflux, mais les a par contre dépassées dans celui des commissions.

Si les primes se sont inscrites en hausse en Allemagne et en France, en Suisse par contre, elles ont essuyé un léger repli. Les activités de commissions ont connu une évolution positive sur les trois principaux marchés.

Le produit des investissements directs a atteint 1,02 milliard de francs suisses, pour un rendement des placements non annualisé de 0,7%, contre 0,6% à la même période un an plus tôt.

A fin mars, le ratio de solvabilité (SST) est estimé à 210%, soit au-dessus de la fourchette ciblée de 140 à 190%.

Une première copie pour le nouveau CEO

"Nous sommes confiants de pouvoir dépasser les objectifs de rendement des fonds propres, de génération de liquidités et de reversement de capital", a souligné dans une téléconférence le nouveau directeur général, Matthias Aellig, qui était auparavant à la tête des finances.

Le rendement des fonds propres devrait s'inscrire entre 10 et 12% d'ici fin 2024, un seuil déjà franchi en 2023 (13,7%). Entre 2022 et 2024, des liquidités à hauteur de 2,8 à 3,0 milliards de francs suisses doivent être générées par les activités opérationnelles et les actionnaires devraient profiter de la redistribution d'au moins 60% du bénéfice.

La communauté d'analystes a évoqué des résultats contrastés, mettant tout de même en exergue l'évolution positive enregistrée sur le volet des commissions. Les regards sont déjà tournés vers la journée des investisseurs début décembre pour espérer de nouveaux catalyseurs pour le cours.

Vers 12h08, le titre Swiss Life lâchait 1,1% à 622,40 tandis que le SMI était en baisse de 0,07%.

ol/jh/vj