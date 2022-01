Swiss Life lance Pando, l'application pour une prévoyance durable

Avec le lancement de Pando, Swiss Life emprunte de nouvelles voies dans la prévoyance privée et offre à ses clients un accès supplémentaire, simple et intuitif à l'épargne-prévoyance 3a. Cette application s'adresse aux personnes orientées vers le numérique qui souhaitent décider de leur prévoyance privée de manière indépendante et en toute liberté de choix, et investir dans des placements durables. «Etre une entreprise responsable est essentiel pour nous en tant qu'organisation ainsi que pour nos produits. Avec le lancement de Pando, nous élargissons notre offre par un canal numérique et renforçons notre approche en matière de développement durable», déclare Markus Leibundgut, CEO Swiss Life Suisse. Accès facile à une prévoyance 3a de premier ordre Avec Pando, le processus d'ouverture d'un dépôt 3a s'effectue de manière simple et rapide à l'aide du smartphone. L'application donne à tout moment un aperçu transparent de la stratégie de placement choisie et de sa performance, et permet de l'adapter. Les clientes et clients profitent non seulement de la facilité d'utilisation de l'application, mais aussi d'une excellente qualité d'investissement. Tous les placements sont soigneusement sélectionnés et optimisés par Swiss Life Asset Managers. L'application existe d'ores et déjà en allemand et sera bientôt disponible en français et en anglais dans les app stores habituels. Durabilité cohérente grâce à trois fonds thématiques Outre une part de base dans des fonds ESG, les clients Pando peuvent investir dans les trois fonds à impact «Swiss Life Funds (LUX) Equity Climate Impact», «Swiss Life Funds (LUX) Equity Environment & Biodiversity Impact» et «Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact». Les portefeuilles d'investissement transparents comprennent des entreprises qui promeuvent, par exemple, les énergies renouvelables et les solutions de recyclage ou qui améliorent l'efficacité énergétique de l'entretien des bâtiments. Les nouveaux fonds soutiennent plusieurs des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies (Sustainable Development Goals, SDG). L'effet mesurable de l'investissement personnel dans ces fonds à impact ainsi que celui de l'ensemble de la communauté Pando sera à l'avenir clairement indiqué aux utilisateurs dans l'application. Pando se concentre ainsi sur les placements durables et s'adresse à tous ceux qui se soucient de l'environnement. Avec un pilier 3a chez Pando, les investisseurs se constituent non seulement leur propre prévoyance, mais contribuent également au respect de la nature et des ressources. «Les produits de prévoyance durables sont de plus en plus recherchés. Par conséquent, nous avons créé pour Pando trois fonds qui investissent dans des placements de premier ordre. Nous offrons ainsi à nos clients et clientes la possibilité de prendre les devants, à la fois de façon durable et en toute liberté de choix», explique Roger Stoller, responsable de projet chez Pando. Que signifie Pando? L'application de prévoyance tient son nom de l'organisme vivant le plus lourd et le plus âgé de la planète: une colonie clonale de peupliers faux-trembles, située dans l'Utah aux Etats-Unis. Les quelque 47 000 arbres au même patrimoine héréditaire sont reliés entre eux par des racines souterraines, formant ainsi un seul et unique organisme vivant. Avec pour objectif de garantir un avenir viable, Pando garantit une prévoyance sûre, tout en protégeant la nature pour les générations futures. www.pando.ch

Swiss Life

Le groupe Swiss Life est l'un des leaders européens en termes de solutions complètes en prévoyance globale et en finances. Sur ses marchés clés, la Suisse, la France et l'Allemagne, Swiss Life propose aux particuliers et aux entreprises un conseil personnalisé et complet de même qu'un large choix de produits de sa conception et de produits de ses partenaires via des agents appartenant à son réseau ou des partenaires de distribution tels que des courtiers et des banques.

Les conseillers Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus, Fincentrum et Chase de Vere choisissent les produits du marché adaptés à leurs clients selon l'approche « Best Select ». Swiss Life Asset Managers propose des solutions de placement et de gestion d'actifs aux investisseurs privés et institutionnels. Swiss Life offre également des solutions de prévoyance en faveur du personnel aux multinationales, et des produits de prévoyance structurés aux particuliers fortunés.

Swiss Life Holding SA, domiciliée à Zurich, trouve son origine dans la Caisse de Rentes Suisse (Schweizerische Rentenanstalt), fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding SA est cotée à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (SLHN). Le groupe Swiss Life détient également diverses filiales. Il emploie environ 10 000 collaborateurs et dispose d'un réseau de conseillers de plus de 17 000 conseillers.

Film d'entreprise de Swiss Life





Cautionary statement regarding forward-looking information

This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like 'believe', 'assume', 'expect' or similar expressions. Such forward-looking statements, by their nature, are subject to known and unknown risks, uncertainties and other important factors. These may result in a substantial divergence between the actual results, developments and expectations of Swiss Life and those explicitly or implicitly described in these forward-looking statements. Given these uncertainties, the reader is reminded that these statements are merely projections and should not be overvalued. Neither Swiss Life nor its Members of the Board of Directors, executive managers, managers, employees or external advisors nor any other person associated with Swiss Life or with any other relationship to the company makes any express or implied representation or warranty as to the correctness or completeness of the information contained in this publication. Swiss Life and the abovementioned persons shall not be liable under any circumstances for any direct or indirect loss resulting from the use of this information. Furthermore, Swiss Life undertakes no obligation to publicly update or change any of these forward-looking statements, or to adjust them to reflect new information, future events, developments or similar. The regulatory documentation for the funds mentioned is available free of charge in printed or electronic form from the fund management company or the representative of foreign collective investment schemes in Switzerland, Swiss Life Asset Management Ltd, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich and at www.swisslife-am.com. The payment office is UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. The funds mentioned in this documentation are domiciled in the Grand Duchy of Luxembourg.