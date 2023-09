Zurich (awp) - Swiss Life Holding débutera lundi le programme de rachat d'actions validé début septembre par le conseil d'administration de l'assureur-vie zurichois.

Le programme porte sur l'acquisition de nominatives d'une valeur de 0,10 franc chacune jusqu'à un maximum de 300 millions de francs suisses, jusqu'au 28 mars 2024 au plus tard, selon le communiqué paru vendredi.

Sur la base du cours de clôture de l'action nominative sur SIX Swiss Exchange du 27 septembre dernier, ce montant correspond au maximum à 531'349 actions nominatives, soit au maximum à 1,80% du capital-actions de la société.

"En aucun cas les actions nominatives acquises dans le cadre du programme de rachat ne dépasseront la limite de 10% du capital-actions et des droits de vote actuellement enregistrés au registre du commerce", précise le document.

Le négoce interviendra sur la deuxième ligne à partir du 2 octobre 2023 et durera au plus tard jusqu'au 28 mars 2024.

Swiss Life "n'a pas connaissance des intentions" des actionnaires détenant plus de 3% des droits de vote "quant à une éventuelle vente de leurs actions nominatives dans le cadre du programme de rachat". Il s'agit de l'américain BlackRock (5,30% du capital et des droits de vote) et d'UBS Fund Management (Suisse), qui possède 3,09% du capital et des droits de vote.

Le conseil d'administration a l'intention de proposer aux futures assemblées générales ordinaires de réduire le capital-actions en détruisant les titres rachetés.

Swiss Life a mandaté la Banque cantonale de Zurich (ZKB) pour ce rachat d'actions.

