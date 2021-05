Alto Pont-Rouge: pose de la première pierre d'un projet novateur à Genève

Première étape franchie pour Alto Pont-Rouge

Dans le quartier en plein développement de Pont-Rouge à Lancy, Swiss Prime Site Immobilien construit un immeuble moderne, destiné à accueillir des bureaux et des commerces. Ce quartier actuellement très dynamique sur le plan de l'urbanisme revêt une grande importance pour Genève, par sa nature, mais surtout par sa situation. En effet, un carrefour économique et routier supplémentaire s'y développe à grand pas, au bénéfice de toute la région. Sur une parcelle jouxtant la gare de Lancy-Pont-Rouge, Swiss Prime Site Immobilien développe un bâtiment de 15 étages dont le chantier s'étend de 2021 à 2023. Avec près de 30 000 m2 de surfaces commerciales et de bureau extrêmement flexibles, il a été conçu en suivant les normes et attentes les plus récentes en matière d'environnement de travail. En outre, le projet a été certifié selon le standard Construction durable Suisse SNBS et contribue ainsi à l'abaissement des émissions de CO 2 de l'entreprise. Jean Megow, Head Region West Swiss Prime Site Immobilien, déclare à ce sujet: «Malgré la pandémie, nous avons pu poser la première pierre de notre projet Alto Pont-Rouge comme prévu le 29 avril 2021, au cours d'un événement unique. Nous posons ainsi les bases de la réalisation d'un de nos plus grands et plus importants projets en développement en Suisse romande de ces dernières années.»

Un bâtiment exclusif au c?ur d'un nouveau quartier

Pont-Rouge constitue la première grande étape de réalisation de la zone de développement Praille-Acacias-Vernets (PAV). Dans cette ancienne zone industrielle, le nouveau quartier se déploie sur une surface de 230 hectares. Dans 20 ans, près de 50 000 personnes y vivront et y travailleront. Inaugurée fin 2017, la gare de Lancy-Pont-Rouge a donné la première impulsion au développement du quartier. Le futur bâtiment Alto Pont-Rouge de Swiss Prime Site Immobilien se situe à proximité immédiate de cette gare où circule notamment le Léman Express. «Avec sa connexion directe, d'une part vers Genève et d'autre part vers la France, Lancy Pont-Rouge est en passe de devenir un nouveau centre urbain du Canton. Il est possible de rejoindre la gare principale Cornavin à Genève en seulement cinq minutes, avec une fréquence de jusqu'à six trains par heure. Des atouts qui séduisent petites et grandes entreprises actives dans de nombreux secteurs d'activités», ajoute Jean Megow pour compléter les avantages du nouveau quartier. La commercialisation a déjà commencé et plusieurs contrats de location ont déjà été conclus, notamment avec un prestataire de co-working.

