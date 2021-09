CORR SPS Solutions engage de nouveaux cadres et accroît ses revenus

Zurich (awp) - Swiss Prime Site Solutions a recruté Maximilian Hoffmann comme nouveau responsable des investissements afin de pouvoir lancer ses services pour ses fonds immobiliers (CIO Funds). La filiale dévolue à la gestion d'actifs de Swiss Prime Site a également recruté deux autres cadres et est parvenu à doubler ses revenus au terme du premier semestre.

Ancien consultant chez KPMG et actif depuis huit ans au sein de SPS, M. Hoffmann prendra ses fonctions au 1er octobre, selon un communiqué paru lundi. Il sera rejoint par Fabian Linke et par Samuel Bergstein, respectivement comme responsable du développement commercial depuis le mois d'août et comme responsable des acquisitions dès le 1er octobre. Le premier a travaillé chez Credit Suisse Global Real Estate pendant 14 ans et le second jouit de 15 ans d'expérience dans l'immobilier.

Par ailleurs, Swiss Prime Site Solutions a vu ses revenus bondir de 56% à 7,5 millions de francs suisses à fin juin par comparaison avec les six premiers mois de l'année dernière.

Le groupe d'investissement SPF Immobilier Suisse a atteint une rentabilité record de 3,28% dans la période sous revue et a multiplié par presque deux le rendement de ses placements.

